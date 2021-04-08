Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом в Гааге

Израиль не будет сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) в Гааге и не признает его юрисдикцию для начала расследования ситуации в Палестине. Израильские власти отвергают обвинения в совершении военных преступлений.

"Премьер-министр в последние дни обсуждал политику Израиля в отношении объявления Международным уголовных судом в Гааге о начале расследования против страны. Было решено не сотрудничать с МУС, но не оставлять решение суда без ответа, уточнив, что у МУС нет юрисдикции [для расследования ситуации в Палестине]", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Израиль отвергает обвинения в совершении военных преступлений и не признает полномочия Гаагского трибунала для проведения расследования в отношении страны.