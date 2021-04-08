Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом в Гааге
Израиль не будет сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) в Гааге и не признает его юрисдикцию для начала расследования ситуации в Палестине. Израильские власти отвергают обвинения в совершении военных преступлений.
Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Премьер-министр в последние дни обсуждал политику Израиля в отношении объявления Международным уголовных судом в Гааге о начале расследования против страны. Было решено не сотрудничать с МУС, но не оставлять решение суда без ответа, уточнив, что у МУС нет юрисдикции [для расследования ситуации в Палестине]", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что Израиль отвергает обвинения в совершении военных преступлений и не признает полномочия Гаагского трибунала для проведения расследования в отношении страны.
Напомним, президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать коалицию в Кнессете (израильский парламент). Накануне ни один из претендентов не получил поддержки необходимого числа депутатов для формирования коалиции.
Отметим, в конце марта в Израиле прошли четвертые за два года парламентские выборы. По итогам голосования, Нетаньяху не получил большинство в Кнессете.
РБК-Украина сообщало, что в прошлом году против Нетаньяху в Израиле выдвинули обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.