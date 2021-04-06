ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нелегкое решение: президент Израиля поручил Нетаньяху формирование коалиции

Новина українською → Израиль, Вторник 06 апреля 2021 13:09
Нелегкое решение: президент Израиля поручил Нетаньяху формирование коалиции Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху формирование коалиции в Кнессете (израильский парламент). Накануне ни один из претендентов не получил поддержки необходимого числа депутатов для формирования коалиции.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Нетаньяху получил поддержку 52 депутатов, Яира Лапида рекомендовали 45 депутатов, Нафтали Беннета - 7, еще 16 - не рекомендовали никого. При этом мандат передавался бы тому, кто получил поддержку 61 депутата.

"Я вижу, что ни у одного из кандидатов нет реального шанса создать правительство, которое будет пользоваться доверием Кнессета. Если бы закон это позволял, я бы передал решение о формировании правительство Кнессету. Но закон обязывает меня поручить формирование правительства одному из кандидатов", - сказал Ривлин.

Он добавил, что понимает, что в обществе существуют серьезные разногласия относительно того, может ли возглавлять правительство человек, против которого выдвинуты обвинительные заключения.

"Это нелегкое решение с точки зрения морали и этики, но я должен сделать то, чего требует от меня моя должность", - подчеркнул Ривлин.

Напомним, в конце марта в Израиле прошли четвертые за два года парламентские выборы. По итогам голосования, Нетаньяху не получил большинство в Кнессете.

Отметим, в прошлом году против Нетаньяху в Израиле выдвинули обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Нетаньяху Израиль
NEWS
Зеленский хочет ПДЧ и назвал вступление в НАТО шансом завершить войну на Донбассе
Зеленский хочет ПДЧ и назвал вступление в НАТО шансом завершить войну на Донбассе
DAILY
Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году