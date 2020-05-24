Премьер-министр Израиля Нетаньяху предстанет перед судом за коррупцию

Ему предъявляют обвинение в трех делах о коррупции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Об этом сообщает BBC.
Нетаньяху предъявленные ему обвинения решительно отрицает и отклонил призывы противников уйти в отставку.
Это происходит спустя неделю после того, как он был приведен к присяге на посту главы правительства национального единства.
Ожидается, что Нетаньяху примет участие в первом заседании суда, которое проводится в окружном суде Иерусалима.
Ему было предъявлено обвинение в трех делах, известных как "1000", "2000" и "4000":
Нетаньяху назвал обвинения против него "охотой на ведьм" политическими оппонентами, и пообещал очистить свое имя.
Напомним, ранее в Израиле утвердили новый состав правительства, который одновременно включает в себе двух премьер-министров.
Также РБК-Украина писало, что Украина и Израиль начали переговоры о возобновлении авиасообщения.
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Автор: Максим Зайченко