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Премьер-министр Израиля Нетаньяху предстанет перед судом за коррупцию

Новости » В мире     24.05.2020 - 09:30
Премьер-министр Израиля Нетаньяху предстанет перед судом за коррупцию
Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Ему предъявляют обвинение в трех делах о коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Об этом сообщает BBC.

Нетаньяху предъявленные ему обвинения решительно отрицает и отклонил призывы противников уйти в отставку.

Это происходит спустя неделю после того, как он был приведен к присяге на посту главы правительства национального единства.

Ожидается, что Нетаньяху примет участие в первом заседании суда, которое проводится в окружном суде Иерусалима.

Ему было предъявлено обвинение в трех делах, известных как "1000", "2000" и "4000":

  • Дело 1000 - мошенничество и злоупотребление доверием: его обвиняют в получении подарков - главным образом сигар и бутылок шампанского - от влиятельных бизнесменов в обмен на услуги;
  • Дело 2000 - мошенничество и злоупотребление доверием: Нетаньяху обвиняется в предложении помочь улучшить распространение израильской газеты Yediot Ahronot в обмен на позитивное освещение;
  • Дело 4000 - взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием: будучи премьер-министром и министром связи во время предполагаемого преступления, Нетаньяху обвиняется в продвижении регулирующих решений, благоприятных для контролирующего акционера телекоммуникационного гиганта Bezeq, Шаула Еловича, в обмен на позитивное освещение новостным сайтом, входящим в группу Bezeq.

Нетаньяху назвал обвинения против него "охотой на ведьм" политическими оппонентами, и пообещал очистить свое имя.

Напомним, ранее в Израиле утвердили новый состав правительства, который одновременно включает в себе двух премьер-министров.

Также РБК-Украина писало, что Украина и Израиль начали переговоры о возобновлении авиасообщения.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины НетаньяхуИзраиль
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