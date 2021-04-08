Ізраїль відмовився співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом в Гаазі

Ізраїль не буде співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом (МУС) в Гаазі і не визнає його юрисдикцію для початку розслідування ситуації в Палестині. Ізраїльська влада відкидає звинувачення у скоєнні військових злочинів.

"Прем'єр-міністр в останні дні обговорював політику Ізраїлю щодо оголошення Міжнародним кримінальних судом в Гаазі про початок розслідування проти країни. Було вирішено не співпрацювати з МКС, але не залишати рішення суду без відповіді, уточнивши, що у МУС немає юрисдикції [для розслідування ситуації в Палестині] ", - йдеться в заяві.

Також наголошується, що Ізраїль відкидає звинувачення в скоєнні військових злочинів і не визнає повноваження Гаазького трибуналу для проведення розслідування щодо країни.