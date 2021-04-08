ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ізраїль відмовився співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом в Гаазі

Новость на русском → Тель-Авів, Четвер 08 квітня 2021 19:37
Ізраїль відмовився співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом в Гаазі Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: РБК-Україна

Ізраїль не буде співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом (МУС) в Гаазі і не визнає його юрисдикцію для початку розслідування ситуації в Палестині. Ізраїльська влада відкидає звинувачення у скоєнні військових злочинів.

Про це повідомила прес-служба прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

"Прем'єр-міністр в останні дні обговорював політику Ізраїлю щодо оголошення Міжнародним кримінальних судом в Гаазі про початок розслідування проти країни. Було вирішено не співпрацювати з МКС, але не залишати рішення суду без відповіді, уточнивши, що у МУС немає юрисдикції [для розслідування ситуації в Палестині] ", - йдеться в заяві.

Також наголошується, що Ізраїль відкидає звинувачення в скоєнні військових злочинів і не визнає повноваження Гаазького трибуналу для проведення розслідування щодо країни.

Нагадаємо, президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив прем'єр-міністру Біньяміна Нетаньяху сформувати коаліцію в Кнесеті (ізраїльський парламент). Напередодні жоден з претендентів не отримав підтримки необхідного числа депутатів для формування коаліції.

Відзначимо, в кінці березня в Ізраїлі пройшли четверті за два роки парламентські вибори. За підсумками голосування, Нетаньяху не отримав більшість в Кнесеті.

РБК-Україна повідомляло, що в минулому році проти Нетаньяху в Ізраїлі висунули звинувачення у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Ізраїль Гаага Суд
NEWS
Регіони локдауна. Як посилюють карантин в областях України
Регіони локдауна. Як посилюють карантин в областях України
DAILY
Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну