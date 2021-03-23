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Четвертые за два года: в Израиле пройдут досрочные выборы в парламент

Новина українською → Израиль, Вторник 23 марта 2021 07:13
Четвертые за два года: в Израиле пройдут досрочные выборы в парламент Фото: выборы (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

В Израиле пройдут досрочные выборы в парламент 23 марта. Это четвертые по счету досрочные парламентские выборы за последние два года.

Об этом сообщает USnews.

Избирателям предстоит выбрать однопалатный парламент Кнессет, в состав которого входят 120 депутатов.

Напомним, Кнессет 23-го созыва прекратил свое существование в декабре. Тогда правительство Израиля рассматривало возможность разрешения на возвращение в страну граждан, которые остались за рубежом. Их хотят допустить до голосования на парламентских выборах.

Парламент распустили из-за отсутствия утвержденного государственного бюджета. После того как 21 декабря Кнессет отклонил компромисс, который позволяет отложить принятие бюджета, у депутатов было меньше суток для того, чтобы провести законопроект о роспуске Кнессета.

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