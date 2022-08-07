Израиль объявил о нейтрализации военного руководства "Исламского джихада"

Высокопоставленное руководство военного крыла "Исламского джихада" в Газе нейтрализовано, заявил Басиок, не пояснив, что именно означает термин "нейтрализовано". Каких-либо подтверждений со стороны группировки пока не последовало.

Израиль проводит операцию "Рассвет"

Конфликт обострился 1 августа после того, как израильские военные арестовали лидера "Исламского джихада" на Западном берегу реки Иордан Бассема Саади. После этого Израиль объявил о начале операции "Рассвет" и нанес воздушные удары по целям в секторе Газа. По словам премьер-министра Израиля Яира Лапида, удары ЦАХАЛа сорвали атаку на Израиль, которую поддерживаемая Ираном группировка планировала провести в ответ на арест Саади.

В армии Израиля заявили, что воздушная операция в секторе Газа продлится неделю. Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве до 25 тысяч резервистов для "оперативных целей".

Совбез ООН собирает закрытое заседание

В понедельник, 8 августа, обострение конфликта будет обсуждаться на заседании Совбеза ООН, сообщает агентство dpa со ссылкой на неназванных собеседников из дипломатических кругов. Заседание пройдет в закрытом режиме. Оно собрано по инициативе Объединенных Арабских Эмиратов, Ирландии, Франции, Норвегии и Китая.

Госдеп США поддержал право Израиля на самооборону

В Госдепартаменте США заявили, что полностью поддерживают право Израиля на самооборону. В то же время официальный Вашингтон призвал стороны избегать дальнейшей эскалации.

Напомним, Израиль 5 августа начал операцию "Рассвет". Армия обороны нанесла ответные удары по террористическим объектам в секторе Газа.

В свою очередь "Исламский джихад" начал обстрелы израильских общин на юге и в центре страны. За сутки из сектора Газа выпустили около 350 ракет.

К слову, Египет предложил организовать перемирие между Израилем и исламистами, но последние отказались.