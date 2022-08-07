Ізраїль оголосив про нейтралізацію військового керівництва "Ісламського джихаду"

Високопоставлене керівництво військового крила " ісламського джихаду "в Газі нейтралізовано, заявив Басіок, не пояснивши, що саме означає термін"нейтралізовано". Яких-небудь підтверджень з боку угруповання поки не послідувало.

Ізраїль проводить операцію"Світанок"

Конфлікт загострився 1 серпня після того, як ізраїльські військові заарештували лідера "ісламського джихаду" на Західному березі річки Йордан Бассема Сааді. Після цього Ізраїль оголосив про початок операції" Світанок " і завдав повітряних ударів по цілях в секторі Гази. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда, удари ЦАХАЛа зірвали атаку на Ізраїль, яку підтримуване Іраном угруповання планувало провести у відповідь на арешт Сааді.

У відповідь на військову операцію по території Ізраїлю з сектора Гази станом на вечір 6 серпня було випущено не менше 400 ракет, пише Reuters. В армії Ізраїлю заявили, що повітряна операція в секторі Гази триватиме тиждень. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц підписав наказ про призов до 25 тис.резервістів для "оперативних цілей".

Радбез ООН збирає закрите засідання

У понеділок, 8 серпня, загострення конфлікту обговорюватиметься на засіданні Радбезу ООН, повідомляє агентство dpa з посиланням на неназваних співрозмовників з дипломатичних кіл. Засідання пройде в закритому режимі. Воно зібрано з ініціативи Об'єднаних Арабських Еміратів, Ірландії, Франції, Норвегії та Китаю.

Держдеп США підтримав право Ізраїлю на самооборону

У Держдепартаменті США заявили, що повністю підтримують право Ізраїлю на самооборону. Водночас офіційний Вашингтон закликав сторони уникати подальшої ескалації.

Нагадаємо, Ізраїль 5 серпня почав операцію "Світанок". Армія оборони завдала ударів у відповідь по терористичних об'єктах у Секторі Гази.

У свою чергу "Ісламський джихад" почав обстріли Ізраїльських громад на півдні і в центрі країни. За добу з сектора Газу випустили близько 350 ракет.

До слова, Єгипет запропонував організувати перемир'я між Ізраїлем та ісламістами, але останні відмовилися.