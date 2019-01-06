Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Иллюстративное фото (twitter.com/15minutosnews)

В армии Израиля заявили, что из сектора Газа запустили воздушные шары с прикрепленной к ним взрывчаткой

Вертолеты Израиля атаковали два объекта палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на армию Израиля в Twitter.

Отмечается, что вертолеты нанесли удары по объектам в ответ на попытку атаки.

"В ответ на попытку атаковать израильские вертолеты поразили два военных поста ХАМАС в секторе Газа", - сообщили военные.

Также армия продемонстрировала фотографию воздушных шаров, которые, по словам израильских военных, были запущены из сектора Газа вместе с прикрепленной к ним взрывчаткой в сторону Израиля.

Напомним, в конце декабря из сектора Газа в сторону Израиля была запущена ракета. Данные о том, была ли перехвачена ракета или же она упала на территории Израиля и причинила ущерб, не сообщались.

РБК-Украина также писало, что ранее в Армии обороны Израиля сообщали, что системы противовоздушной обороны страны были активированы вечером 25 декабря 2018 года в связи с запущенной с территории Сирии ракетой.

При этом сирийское государственное новостное агентство SANA сообщало, что в небе над Дамаском сирийская система ПВО сбила несколько неизвестных целей. Предварительно сообщалось о ракетах, которые якобы запустил Израиль с территории Ливана.