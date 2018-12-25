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В Сирии сбили несколько ракет в небе над Дамаском

Новости » Происшествия    25.12.2018 - 23:39
В Сирии сбили несколько ракет в небе над Дамаском
Иллюстративное фото (timesofisrael.com)

Сирийские СМИ сообщают, что за несколько часов до атаки біли замечены израильские истребители

В небе над Дамаском сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько неизвестных целей. Предварительно сообщается о ракетах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сирийское осударственное новостное агентство SANA.

Сообщается об уничтожении нескольких воздушных целей силами ПВО. По данным СМИ, незадолго до отражения атаки в небе над Дамаском, истребители ВВС Израиля были замечены на юге Ливана - это неподалеку от столицы Сирии.

По данным агентства SANA, атака была совершена с территории Ливана, при этом характер целей не уточняется.

Как сообщает Times of Israel, а также пресс-служба армии обороны Израиля, израильские системы ПВО нанесли удар по зенитной ракете, запущенной из Сирии. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заяивл, чтоего страна при необходимости готова расширить проведение военных операций в Сирии после ухода войск Соединенных Штатов Америки.

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