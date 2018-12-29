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Израиль зафиксировал пуск ракеты с Сектора Газа

Новости » Происшествия    29.12.2018 - 01:51
Израиль зафиксировал пуск ракеты с Сектора Газа
Иллюстративное фото (twitter.com/15minutosnews)

Ракету запускали в сторону территории Израиля

Из Сектора Газа в сторону Израиля ночью в субботу, 29 декабря, была запущена ракета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля.

По информации военных, известно о запуске одной ракеты в сторону Израиля.

"Некоторое время назад был идентифицирован один запуск из Сектора Газа в сторону израильской территории", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Израиль зафиксировал пуск ракеты с Сектора Газа

На сейчас нет данных о том, была ли перехвачена ракета или же она упала на территории Израиля и причинила ущерб.

Напмоним, ранее в Армии обороны Израиля сообщали, что системы противовоздушной обороны страны были активированы вечером 25 декабря 2018 в связи с запущенной с территории Сирии ракетой.

В то же время  сирийское государственное новостное агентство SANA сообщило, что в небе над Дамаском сирийская система ПВО сбила несколько неизвестных целей. Предварительно сообщалось о ракетах, которые якобы запустил Израиль с территории Ливана.

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Новости Украины Сектор ГазаИзраильракета
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