Израиль зафиксировал пуск ракеты с Сектора Газа

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Ракету запускали в сторону территории Израиля

Из Сектора Газа в сторону Израиля ночью в субботу, 29 декабря, была запущена ракета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля.

По информации военных, известно о запуске одной ракеты в сторону Израиля.

"Некоторое время назад был идентифицирован один запуск из Сектора Газа в сторону израильской территории", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

На сейчас нет данных о том, была ли перехвачена ракета или же она упала на территории Израиля и причинила ущерб.

Напмоним, ранее в Армии обороны Израиля сообщали, что системы противовоздушной обороны страны были активированы вечером 25 декабря 2018 в связи с запущенной с территории Сирии ракетой.

В то же время сирийское государственное новостное агентство SANA сообщило, что в небе над Дамаском сирийская система ПВО сбила несколько неизвестных целей. Предварительно сообщалось о ракетах, которые якобы запустил Израиль с территории Ливана.