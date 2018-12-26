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Израиль заявил об атаке с территории Сирии

Новости » Происшествия    26.12.2018 - 02:29
Израиль заявил об атаке с территории Сирии
Иллюстративное фото (timesofisrael.com)

Из Сирии была запущена зенитная ракета, заявили в армии Израиля

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля были активированы вечером 25 декабря 2018 в связи с запущенной с территории Сирии ракетой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля в Twitter.

Отмечается, что системы ПВО сработали через зенитную ракету.

"Система противовоздушной обороны была задействована против запущенной из Сирии зенитной ракеты", - сообщили в Армии обороны Израиля.

Израиль заявил об атаке с территории Сирии

Информации о разрушениях и гибели людей от обстрелов нет.

Напомним, ранее сирийское государственное новостное агентство SANA сообщило, что в небе над Дамаском сирийская система ПВО сбила несколько неизвестных целей. Предварительно сообщается о ракетах, которые якобы запустил Израиль с территории Ливана. В израильской армии отметили, что их система ПВО сработала на запущенную с территории Сирии ракету.

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