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Ізраїль завдав ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Газа

Новини » Надзвичайні події    06.01.2019 - 20:49
Ізраїль завдав ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Газа
Ілюстративне фото (twitter.com/15minutosnews)

В армії Ізраїлю заявили, що з сектора Газа запустили повітряні кулі з прикріпленою до них вибухівкою

Вертольоти Ізраїлю атакували два об'єкти палестинського ісламістського руху ХАМАС у секторі Газа. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на армію Ізраїлю у Twitter.

Відзначається, що вертольоти завдали ударів по об'єктах у відповідь на спробу атаки.

"У відповідь на спробу атакувати ізраїльські вертольоти вразили два військових поста ХАМАС у секторі Газа", - повідомили військові.

Також армія продемонструвала фотографію повітряних куль, які, за словами ізраїльських військових, були запущені з сектора Газа разом з прикріпленою до них вибухівкою у бік Ізраїлю.

Ізраїль завдав ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Газа

Нагадаємо, в кінці грудня з сектора Газа в бік Ізраїлю було запущено ракету. Дані про те, чи була перехоплена ракета або ж вона впала на території Ізраїлю і заподіяла шкоду, не повідомлялися.

РБК-Україна також писало, що раніше в Армії оборони Ізраїлю повідомляли, що системи протиповітряної оборони країни були активовані увечері 25 грудня 2018 року у зв'язку із запущеною із території Сирії ракетою.

При цьому сирійське державне новинне агентство SANA повідомляло, що в небі над Дамаском сирійська система ППО збила кілька невідомих цілей. Попередньо повідомлялося про ракети, які нібито запустив Ізраїль із території Лівану.

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Новини України Сектор ГазаХАМАСІзраїль
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