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Израиль атаковал объекты "Исламского джихада" после обстрела из Газы

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 03:30
Израиль атаковал объекты "Исламского джихада" после обстрела из Газы
Иллюстративное фото (GettyImages)

Палестинские бойцы выпустили около 20 ракет

Израиль нанес удар по объектам радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в Сирии и на территории Сектора Газы в ответ на ракетный обстрел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Израиль открыл огонь на юге от Дамаска, поскольку там находится "центр деятельности "Исламского джихада", после того, как вечером, 23 февраля, палестинские бойцы выпустили около 20 ракет по югу страны.

РБК-Украина писало, что израильские военные 23 февраля зафиксировали запуск 20 ракет со стороны сектора Газа. Около десяти ракет перехватила система ПВО "Железный купол". Вероятно, другие снаряды упали в полях или необитаемых районах, поскольку местные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях.

Напомним, Израильская армия 15 февраля зафиксировала запуск ракеты со стороны сектора Газа. Газета The Times of Israel сообщает, что сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле, прозвучали на юге страны.

Из сектора Газа 8 февраля запустили ракету по территории Израиля. Тогда в Армии обороны Израиля заявили, что произошла седьмая атака за неделю со стороны сектора Газа.

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