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По Израилю запустили ракеты из Газы

Новости » Происшествия     15.02.2020 - 22:04
По Израилю запустили ракеты из Газы
Иллюстративное фото (GettyImages)

Израильская армия зафиксировала запуск ракеты со стороны сектора Газа

Израильская армия 15 февраля зафиксировала запуск ракеты со стороны сектора Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.

"Террористы из сектора Газа только что выпустили две ракеты по направлению к Израилю", - говорится в сообщении.

Газета The Times of Israel сообщает что сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в кибуце Кисуфим на юге страны.

Напомним, из сектора Газа 8 февраля запустили ракету по территории Израиля. В Армии обороны Израиля заявили, что произошла седьмая атака за неделю со стороны сектора Газа. В ответ израильские танки атаковали два военных поста палестинского движения ХАМАС, расположенных в секторе Газа.

Ранее из сектора Газы были выпущены три ракеты по территории Израиля. В ответ ВВС армии обороны Израиля нанесли серию ударов по военным объектам радикального движения ХАМАС. Израильские самолеты атаковали несколько целей, в частности, обстрелу подвергся объект, на котором радикалы собирали оружие для боевого крыла движения.

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