По Израилю запустили ракеты из Газы

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Израильская армия зафиксировала запуск ракеты со стороны сектора Газа

Израильская армия 15 февраля зафиксировала запуск ракеты со стороны сектора Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.

"Террористы из сектора Газа только что выпустили две ракеты по направлению к Израилю", - говорится в сообщении.

Газета The Times of Israel сообщает что сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в кибуце Кисуфим на юге страны.

Напомним, из сектора Газа 8 февраля запустили ракету по территории Израиля. В Армии обороны Израиля заявили, что произошла седьмая атака за неделю со стороны сектора Газа. В ответ израильские танки атаковали два военных поста палестинского движения ХАМАС, расположенных в секторе Газа.

Ранее из сектора Газы были выпущены три ракеты по территории Израиля. В ответ ВВС армии обороны Израиля нанесли серию ударов по военным объектам радикального движения ХАМАС. Израильские самолеты атаковали несколько целей, в частности, обстрелу подвергся объект, на котором радикалы собирали оружие для боевого крыла движения.