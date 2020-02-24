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Ізраїль атакував об'єкти "Ісламського джихаду" після обстрілу з Гази

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 03:30
Ізраїль атакував об'єкти "Ісламського джихаду" після обстрілу з Гази
Ілюстративне фото (GettyImages)

Палестинські бійці випустили близько 20 ракет

Ізраїль завдав удару по об'єктам радикального палестинського угруповання "Ісламський джихад" в Сирії та на території Сектору Гази у відповідь на ракетний обстріл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Ізраїль відкрив вогонь по півдню від Дамаска, оскільки там знаходиться "центр діяльності "Ісламського джихаду", після того, як увечері, 23 лютого, палестинські бійці випустили близько 20 ракет по півдню країни.

РБК-Україна писало, що ізраїльські військові 23 лютого зафіксували запуск 20 ракет з боку сектора Газа. Близько десяти ракет перехопила система ППО "Залізний купол". Ймовірно, інші снаряди впали в полях або незаселених районах, оскільки місцева влада не повідомляли про потерпілих або руйнування.

Нагадаємо, Ізраїльська армія 15 лютого зафіксувала запуск ракети з боку сектора Газа. Газета The Times of Israel повідомляє що сигнали оповіщення про можливий ракетний обстріл прозвучали в кібуці Кісуфім на півдні країни.

З сектора Газа 8 лютого запустили ракету по території Ізраїлю. Тоді в Армії оборони Ізраїлю заявили, що сталася сьома атака за тиждень з боку сектора Газа.

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