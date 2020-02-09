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По Израилю седьмой раз за неделю запустили ракеты из Газы

Новости » Происшествия     09.02.2020 - 01:23
По Израилю седьмой раз за неделю запустили ракеты из Газы
Иллюстративное фото (GettyImages)

В ответ израильские танки атаковали два военных поста ХАМАС

Из сектора Газа 8 февраля запустили ракету по территории Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Армии обороны Израиля в Twitter.

В сообщении отмечается, что произошла седьмая атака за неделю со стороны сектора Газа.

"Это уже седьмой пуск из Газы по Израилю за последнюю неделю", - говорится в сообщении.

В ответ израильские танки атаковали два военных поста палестинского движения ХАМАС, расположенных в секторе Газа.

Напомним, 6 января израильские военные истребители нанесли ракетный удар в окрестностях Дамаска. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате атаки были убиты как минимум 23 человека.

Напомним, ранее из сектора Газы были выпущены три ракеты по территории Израиля. В ответ ВВС армии обороны Израиля нанесли серию ударов по военным объектам радикального движения ХАМАС. Израильские самолеты атаковали несколько целей, в частности, обстрелу подвергся объект, на котором радикалы собирали оружие для боевого крыла движения.

Также РБК-Украина сообщало, что Европейский союз призвал к прекращению ударов по сирийскому городу Идлиб.

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