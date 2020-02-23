Из сектора Газа по Израилю запущены 20 ракет

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Около десяти ракет перехватила система ПВО "Железный купол"

Израильские военные 23 февраля зафиксировали запуск 20 ракет со стороны сектора Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля в Twitter.

По данным газеты The Times of Israel, около десяти ракет перехватила система ПВО "Железный купол". Вероятно, остальные снаряды упали в полях или незаселенных районах, поскольку местные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях.

Ракетный обстрел произошел после того, как израильские военные обстреляли двоих мужчин, которые закладывали бомбу у границы. В результате один из них был тяжело ранен, а второй скончался.

Напомним, Израильская армия 15 февраля зафиксировала запуск ракеты со стороны сектора Газа. Газета The Times of Israel сообщает что сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в кибуце Кисуфим на юге страны.

Из сектора Газа 8 февраля запустили ракету по территории Израиля. В Армии обороны Израиля заявили, что произошла седьмая атака за неделю со стороны сектора Газа. В ответ израильские танки атаковали два военных поста палестинского движения ХАМАС, расположенных в секторе Газа.