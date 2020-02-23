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Из сектора Газа по Израилю запущены 20 ракет

Новости » Происшествия     23.02.2020 - 22:16
Из сектора Газа по Израилю запущены 20 ракет
Иллюстративное фото (GettyImages)

Около десяти ракет перехватила система ПВО "Железный купол"

Израильские военные 23 февраля зафиксировали запуск 20 ракет со стороны сектора Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля в Twitter.

По данным газеты The Times of Israel, около десяти ракет перехватила система ПВО "Железный купол". Вероятно, остальные снаряды упали в полях или незаселенных районах, поскольку местные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях.

Ракетный обстрел произошел после того, как израильские военные обстреляли двоих мужчин, которые закладывали бомбу у границы. В результате один из них был тяжело ранен, а второй скончался.

Напомним, Израильская армия 15 февраля зафиксировала запуск ракеты со стороны сектора Газа. Газета The Times of Israel сообщает что сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в кибуце Кисуфим на юге страны.

Из сектора Газа 8 февраля запустили ракету по территории Израиля. В Армии обороны Израиля заявили, что произошла седьмая атака за неделю со стороны сектора Газа. В ответ израильские танки атаковали два военных поста палестинского движения ХАМАС, расположенных в секторе Газа.

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