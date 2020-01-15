Изменения в Конституцию и закон о легализации игорного бизнеса: что сегодня рассмотрит Рада

Верховная рада сегодня рассмотрит включение в повестку дня изменения в Конституцию относительно децентрализации и повторно закон о легализации игорного бизнеса. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Также депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс по вопросам налогообложения в рамках формирования цены на природный газ для нужд населения, а во втором чтении законопроект о полном общем среднем образовании.

Напомним, заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти Александр Качура уверен, что будет положительное заключение Конституционного суда относительно законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.

Глава государства Владимир Зеленский направил в ВР усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.

Отметим, в законопроекте за оккупированным Севастополем останется специальный статус.

Также напомним, 27 декабря Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О принципах административно-территориального устройства Украины" (о децентрализации). Предлагалось ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная республика Крым. Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины.