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В Раде назвали дату внеочередного заседания по децентрализации

Новости » Политика     14.01.2020 - 13:02
В Раде назвали дату внеочередного заседания по децентрализации
Фото: Александр Качура (РБК-Украина)

Закон о децентрализации рассмотрят на внеочередном заседании 24 января

Для принятия законопроекта о децентрализации власти 24 января пройдет внеочередное заседание Верховной рады Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил замглавы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура.

По его словам, окончательное решение о назначении даты будет принято на заседании фракции "Слуга народа".

"Сессия продолжается на этой пленарной неделе, а потом еще неделю работы в комитетах. Пленарные заседания могут назначаться дополнительно, если будет необходимость. Я слышал несколько вариантов, но этот вопрос будет решен на заседании фракции. Те даты, говорили - это 24 января, если я не ошибаюсь. Есть большая вероятность, что пройдет в этот день (внеочередное заседание - ред.) ", - рассказал Качура.

Напомним, ранее сообщалось, что в законопроекте о внесении изменений в Конституцию по децентрализации за оккупированным Севастополем останется прежний специальный статус.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о принципах административно-территориального устройства на заседании в конце декабря.

Рада продлила заседание до исчерпания повестки дня
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