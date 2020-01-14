Севастополю сохранят статус до деоккупации Крыма

Фото: Антон Кориневич (uacrisis org)

Пока Севастополь временно оккупирован, он будет иметь этот статус

В законопроекте о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти в статье 133 город Севастополь упоминается как отдельная административно-территориальная единица Украины. Об этом написал постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич на своей странице в Facebook.

Кориневич считает, что ни один город Украины не должен иметь специальный статус, но пока Севастополь временно оккупирован, он будет иметь этот статус.

"Но пока АР Крым и г. Севастополь являются временно оккупированными территориями и оба упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, представляется целесообразным, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить г. Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины", - добавил он.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявил, что украинская делегация может вернуться в ПАСЕ уже в январе 2020 года. Отметим, что вчера в Раде зарегистрировали проект постановления №2718 "О заявлении Верховной рады Украины "Относительно участия Постоянной делегации Верховной рады Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году".

Добавим, Европейский парламент считает, что агрессия Российской Федерации против Украины и Грузии представляет угрозу для всего континента.