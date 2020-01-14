Конституционный суд одобрит законопроект о децентрализации, - нардеп

Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Состоялись предварительные консультации с судьями КСУ

В "Слуге народа" дают 99% положительное решение Конституционного суда относительно законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти Александр Качура.

Качура отметил, что состоялись предварительные консультации по поводу этого с судьями КСУ.

"Как профильный заместитель председателя комитета я консультировался с предыдущим составом КСУ. Они сами смотрели этот текст и они сделали вывод, что соответствует Конституции. Поэтому 99%, что суд быстро примет решение и признает", - добавил он.

По его словам, ранее похожий законопроект подался предыдущей Администрацией президента.

"Уже рассматривались такие же положения, очень похожи по сути за каденцию предыдущего президента. Соответственно, поскольку есть предварительные выводы по истории, которая была, КСУ может принять сейчас решение очень быстро. Поскольку работа уже была отработана", - добавил он.

Отметим, глава государства Владимир Зеленский направил в ВР усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.