Изменения в Бюджетный кодекс по поддержке кинематографии вступили в силу

Законопроект №1074 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о государственной поддержке кинематографии" в среду, 25 сентября, вступил в силу. Закон был опубликован в издании "Голос Украины" 24 сентября.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Отметим, законом вносятся изменения в Бюджетный кодекс, которыми обеспечивается стабильное финансирование кинематографии в Украине путем закрепления защищенных статей государственного бюджета, и изменяются подходы к госфинансированию кинематографии. Также законом предусмотрено создание соответствующих механизмов для привлечения частных средств в указанную область.

Напомним, вчера проект закона был опубликован в издании "Голос Украины".

Так, президент Владимир Зеленский подписал этот проект закона в понедельник, 23 сентября, а спикер парламента Дмитрий Разумков - 17 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, данный закон Рада одобрила 12 сентября.

Кроме того, ВР поддержала во втором чтении закон о госсубсидии для иностранных кинопроизводителей. Законопроектом четко определяется, что единственным субъектом, который может претендовать на возврат части квалифицированных расходов, осуществленных при производстве (создании) фильма в Украине, является иностранный субъект кинематографии.