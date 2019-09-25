Зміни до Бюджетного кодексу щодо підтримки кінематографії набули чинності

Законопроект №1074 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії" у середу, 25 вересня, набув чинності. Закон був опублікований у виданні "Голос України" 24 вересня.

Документ набуває чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Відзначимо, законом вносяться зміни до Бюджетного кодексу, якими забезпечується стабільне фінансування кінематографії в Україні шляхом закріплення захищених статей державного бюджету, і змінюються підходи до держфінансування кінематографії. Також законом передбачене створення відповідних механізмів для залучення приватних коштів у зазначену область.

Нагадаємо, вчора проект закону був опублікований у виданні "Голос України".

Так, президент Володимир Зеленський підписав цей проект закону в понеділок, 23 вересня, а спікер парламенту Дмитро Разумков - 17 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, даний закон Рада схвалила 12 вересня.

Крім того, ВР підтримала в другому читанні закон про держсубсидії для іноземних кіновиробників. Законопроектом чітко визначається, що єдиним суб'єктом, який може претендувати на повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених при виробництві (створенні) фільму в Україні, є іноземний суб'єкт кінематографії.