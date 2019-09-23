Президент подписал изменения в Бюджетный кодекс по поддержке кинематографии

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект закона ранее подписал спикер Рады

Глава государства Владимир Зеленский подписал законопроект №1074 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о государственной поддержке кинематографии". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения проекта закона - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Отметим, законом вносятся изменения в Бюджетный кодекс, которыми предусматривается обеспечить стабильное финансирование кинематографии в Украине путем закрепления защищенных статей государственного бюджета, и изменить подходы к госфинансированию кинематографии, а также создать соответствующие механизмы для привлечения частных средств в указанную область.

Напомним, этот законопроект спикер парламента Дмитрий Разумков подписал 17 сентября.

Данный закон Рада одобрила 12 сентября. Кроме того, ВР поддержала во втором чтении закон о госсубсидии для иностранных кинопроизводителей. Законопроектом четко определяется, что единственным субъектом, который может претендовать на возврат части квалифицированных расходов, осуществленных при производстве (создании) фильма в Украине, является иностранный субъект кинематографии.

Как писало РБК-Украина ранее, весной Кабинет министров Украины принял решение о создании Совета по государственной поддержке кинематографа и утвердил его состав.