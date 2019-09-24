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Опубликованы изменения в Бюджетный кодекс по поддержке кинематографии

Новости » Политика    24.09.2019 - 15:14
Опубликованы изменения в Бюджетный кодекс по поддержке кинематографии
Иллюстративное фото (facebook.com ukrainefilmagency)

Президент 23 сентября подписал изменения в Бюджетный кодекс по поддержке кинематографии

Законопроект №1074 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о государственной поддержке кинематографии" во вторник, 24 сентября, опубликован в издании "Голос Украины". Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Отметим, законом вносятся изменения в Бюджетный кодекс, которыми обеспечивается стабильное финансирование кинематографии в Украине путем закрепления защищенных статей государственного бюджета, и изменяются подходы к госфинансированию кинематографии. Также законом предусмотрено создание соответствующих механизмов для привлечения частных средств в указанную область.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал этот проект закона в понедельник, 23 сентября, а спикер парламента Дмитрий Разумков - 17 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, данный закон Рада одобрила 12 сентября.

Кроме того, ВР поддержала во втором чтении закон о госсубсидии для иностранных кинопроизводителей. Законопроектом четко определяется, что единственным субъектом, который может претендовать на возврат части квалифицированных расходов, осуществленных при производстве (создании) фильма в Украине, является иностранный субъект кинематографии.

Президент подписал изменения в Бюджетный кодекс по поддержке кинематографии На подпись Зеленскому передали изменения в Бюджетный кодекс о поддержке кинематографии
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