ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На подпись Зеленскому передали изменения в Бюджетный кодекс о поддержке кинематографии

Новости » Политика    17.09.2019 - 17:51
На подпись Зеленскому передали изменения в Бюджетный кодекс о поддержке кинематографии
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект закона уже подписал спикер Рады

На подпись главе государства Владимиру Зеленскому передали законопроект №1074 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о государственной поддержке кинематографии". Об этом свидетельствует сайт Верховной рады.

Последний этап прохождения проекта закона - передан на подпись президенту. Документ уже одобрил спикер парламента Дмитрий Разумков.

На подпись Зеленскому передали изменения в Бюджетный кодекс о поддержке кинематографии

Отметим, законом предусматривается внести изменения в Бюджетный кодекс, которыми предусматривается обеспечить стабильное финансирование кинематографии в Украине путем закрепления защищенных статей государственного бюджета, и изменить подходы к госфинансированию кинематографии, а также создать соответствующие механизмы для привлечения частных средств в указанную область.

Напомним, данный закон Рада одобрила 12 сентября. Кроме того, ВР приняла за основу закон о госсубсидии для иностранных кинопроизводителей. Законопроектом четко определяется, что единственным субъектом, который может претендовать на возврат части квалифицированных расходов, осуществленных при производстве (создании) фильма в Украине, является иностранный субъект кинематографии.

Как писало РБК-Украина ранее, весной Кабинет министров Украины принял решение о создании Совета по государственной поддержке кинематографа и утвердил его состав.

Изменения в закон о приватизации госимущества переданы на подпись Зеленскому Закон о предотвращении разрушения дорог передали на подпись Зеленскому
Новости Украины Владимир Зеленскийкинематограф
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь