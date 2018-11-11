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На "избирательных участках" на Донбассе организовали пункты продажи дешевой еды, - СБУ

Новости » Происшествия    11.11.2018 - 13:46
Фото: "избирательный участок" на Донбассе (facebook.com/SecurSerUkraine)
Фото: "избирательный участок" на Донбассе (facebook.com/SecurSerUkraine)

Кремль поставил задачу обеспечить явку не менее 50% "избирателей" до 12:00

На "избирательных участках" на оккупированном Донбассе оккупанты организовали пункты по продаже дешевой еды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служубу Службы безопасности Украины (СБУ) в Facebook.

Как отмечается, Кремль поставил задачу обеспечить явку не менее 50% "избирателей" до 12:00.

"На участках организовали пункты по продаже более дешевого, чем всегда хлеба, но не более 2 буханки в руки, овощей, масла. Показательно, что самым популярным кандидатом является Чак Норрис, за которого массово отдают голоса немногочисленные "избиратели". Даже мобильная связь и сайт так называемого "центризбиркома" террористов не выдержали такого откровенного фейка и категорически отказались работать", - говорится в сообщении.

 

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 11 ноября, на оккупированном Донбассе проходят "выборы" главарей псевдореспублик.

Отметим, в НАТО заявили, что не признают результаты фейковых "выборов". Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что результаты "выборов" на Донбассе не создают никаких правовых последствий и не будут признаны мировым сообществом.

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