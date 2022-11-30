ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Із заяви голови Єврокомісії прибрали фрагмент про загибель 100 тисяч українських військових

Новость на русском →
Середа 30 листопада 2022 12:43
Із заяви голови Єврокомісії прибрали фрагмент про загибель 100 тисяч українських військових Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Зі звернення президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн прибрали фрагмент про те, що Україна нібито втратила у війні проти Росії 100 тисяч військових та 20 тисяч цивільних громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter-канал фон дер Ляйєн.

У своєму зверненні президентка Єврокомісії з посиланням на неназвані джерела повідомила, що нібито в Україні "загинуло понад 20 000 мирних жителів і понад 100 000 українських військових".

При цьому пізніше її заяву було відредаговано та опубліковано без даних про втрати України - як серед цивільних, так і серед військових. Проте Єврокомісія не надала жодних пояснень такого кроку.

Додамо, що речник президента України Сергій Никифоров у коментарі "Суспільному" зазначив, що інформація про втрати "чутлива", тому її може озвучувати лише головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони або сам президент.

Нагадаємо, у серпні головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що з початку повномасштабної війни РФ проти України загинули майже 9 тисяч українських військових.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США, генерал Марк Міллі заявляв, що Україна та Росія втратили вбитими та пораненими приблизно по 100 тисяч військових. При цьому секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що ці дані не відповідають дійсності.

До того ж, президент Володимир Зеленський зазначав, що втрати України у війні в 10 разів менші за російські.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Урсула фон дер Ляйєн Єврокомісія Війна Росії проти України
NEWS
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
DAILY
Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію