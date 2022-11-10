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"Суттєва різниця". Зеленський заявив, що втрати РФ у 10 разів перевищують українські

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Київ, Четвер 10 листопада 2022 13:02
"Суттєва різниця". Зеленський заявив, що втрати РФ у 10 разів перевищують українські Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія зазнає величезних втрат на війні проти України. Вони у 10 разів перевищують втрати української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.

Глава держави прокоментував заяву Пентагону про те, що Росія втратила половину своїх танків у війні проти України. Він вважає, що такі оцінки є близькими до реальності.

"Я думаю, що це більш-менш відповідає дійсності - хоча, відверто кажучи, повної реальності, особливо за особовим складом, ніхто не знає", - заявив Зеленський.

При цьому президент зазначив, що Росія зазнала вдесятеро більше втрат, ніж Україна. Він наголосив, що не може назвати точні цифри, але є "дуже суттєва різниця".

Також Зеленський додав, що командування РФ не шкодує солдатів і використовує їх як "гарматне м'ясо". Тому російські втрати набагато більші.

"Кожного разу, коли ми просимо у наших партнерів артилерію чи бронетехніку, йдеться не просто про озброєння, а насамперед про захист наших військових", - сказав гарант.

Зеленський підкреслив, що артилерія, надана США та Європою, змогла допомогти "зламати" російський військовий наступ.

"Ми їх зупинили, ми деокупували більшу частину нашої території. І цьому справді допомогла артилерія та нові технології", - додав Зеленський.

Нагадаємо, вчора заступник міністра оборони США з політики Колін Каль заявив, що Росія втратила в Україні половину своїх танків і використала більшу частину високоточної зброї.

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