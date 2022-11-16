Данілов про втрати ЗСУ у 100 тисяч осіб: не зовсім відповідає дійсності
Секретар РНБО Олексій Данілов не підтвердив слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі про втрати ЗСУ у 100 тисяч убитих та поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Радіо НВ.
"З боку російського ми підтверджуємо – це 100%. На наш погляд, це не зовсім відповідає дійсності", - заявив Данілов.
Раніше Марк Міллі повідомив агентству Reuters, що втрати російських військових в Україні перевищили 100 тисяч убитими та пораненими, а українські Збройні сили, ймовірно, зазнали таких же втрат.
"Ви бачите понад 100 тисяч російських солдатів убитими та пораненими. Те ж саме, ймовірно, на українській стороні. Багато людських страждань", – зазначив Міллі.
Міллі додав, що під час війни від 15 до 30 мільйонів українців стали біженцями, 40 тисяч мирних мешканців загинули.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зазнає великих втрат на війні проти України. Вони вдесятеро перевищують втрати української армії.
Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони США з політики Колін Каль заявив, що Росія втратила в Україні половину своїх танків і використала більшу частину високоточної зброї.
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