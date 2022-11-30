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Из заявления главы Еврокомиссии убрали фрагмент о гибели 100 тысяч украинских военных

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Среда 30 ноября 2022 12:43
Из заявления главы Еврокомиссии убрали фрагмент о гибели 100 тысяч украинских военных Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Из обращения президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен убрали фрагмент о том, что Украина якобы потеряла в войне против России 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter канал фон дер Ляйен.

В своем обращении президент Еврокомиссии со ссылкой на неназванные источники сообщила, что якобы в Украине "погибло более 20 000 мирных жителей и более 100 000 украинских военных".

При этом позже ее заявление было отредактировано и опубликовано без данных о потерях Украины - как среди гражданских, так и военных. Однако Еврокомиссия не предоставила никаких объяснений такому шагу.

Добавим, что спикер президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Суспільному" отметил, что информация о потерях "чувствительная", поэтому ее может озвучивать только главнокомандующий ВСУ, министр обороны или сам президент.

Напомним, в августе главнокомандующий Валерий Залужный сообщил, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины погибли около 9 тысяч украинских военных.

Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявлял, что Украина и Россия потеряли убитыми и ранеными примерно по 100 тысяч военных. При этом секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что данные не соответствуют действительности.

К тому же, президент Владимир Зеленский отмечал, что потери Украины в войне в 10 раз меньше российских.

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