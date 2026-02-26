ua en ru
Росія готує "непробивне" ППО? Ядерні сили Європи можуть не подолати оборону, - Politico

Четвер 26 лютого 2026 12:39
Росія готує "непробивне" ППО? Ядерні сили Європи можуть не подолати оборону, - Politico
Автор: РБК-Україна

Британські та французькі ядерні ракети можуть втратити здатність долати російську оборону вже до 2035 року - такий висновок зробили аналітики британського оборонного центру RUSI.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Читайте також: ЗСУ розгромили війська НАТО на навчаннях: військові розповіли деталі операції

Росія зміцнює захист свого неба

Росія активно розбудовує систему протиповітряної та протиракетної оборони. За даними звіту RUSI, вже в наступному десятилітті ці системи можуть бути здатні перехоплювати британські та французькі ядерні ракети.

Показовий приклад - 2024 рік, коли Ізраїль і США перехопили близько 90% іранських ракет у двох масованих ударах по приблизно 200 ракет кожен. Якщо Росія досягне схожих показників, скромний ядерний удар з Європи просто не досягне мети.

Чому Британія і Франція вразливіші за США

На відміну від Сполучених Штатів з їхнім різноманітним ядерним арсеналом, Британія і Франція мають відносно невелику кількість боєголовок - переважно розгорнутих на підводних човнах.

Автор дослідження Сідхарт Каушал наголошує: здатність вразити Москву - це те, що "підкріплює довіру до незалежних ядерних сил стримування Європи". За його словами, ця довіра дедалі більше перевірятиметься на тлі того, що США відволікаються на протистояння з Китаєм.

Читайте також: Збиває кожен третій дрон: Ігнат назвав ефективну зброю проти "Шахедів"

Європа шукає власний ядерний щит

Питання ядерного стримування знову стало центральним у європейській політиці. Франція, Німеччина і Швеція все активніше обговорюють, як Європа може захистити себе без повної залежності від США.

Французькі ядерні сили завжди були відокремлені від командування НАТО та США. Британські - формально незалежні, але технологічно спираються на Вашингтон.

Прем'єр Кір Стармер на Мюнхенській конференції з безпеки згадав про "посилену ядерну співпрацю з Францією" - хоча конкретики поки не надав.

Раніше РБК-України повідомляло, що Кім Чен Ин запланував нарощувати ядерну зброю. Він навіть виставив Дональду Трампу умови "дружби" з США.

Тим часом Китай випробовує ядерну зброю нового покоління, при цьому робить це таємно. За попередніми даними, інвестиції Китаю можуть забезпечити настільки потужні технічні можливості, що їх наразі немає жодна з ядерних держав.

