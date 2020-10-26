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В Івано-Франківську ліквідували канал передачі наркотиків у СІЗО

Івано-Франківськ , Понеділок 26 жовтня 2020 16:15
В Івано-Франківську ліквідували канал передачі наркотиків у СІЗО
Фото: момент затримання (mvs.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

У понеділок, 26 жовтня, поліцейські викрили організаторів передачі наркотиків в один зі слідчих ізоляторів Івано-Франківська. Їм загрожує до 12 років в'язниці.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Організували канал постачання наркотиків до установ двоє арештантів, які перебувають у статусі так званих "смотрящих". Допомагали їм доставляти заборонені речі двоє жителів одного з районних центрів. Для передачі пакетів на територію виправної установи використовували так званий метод "затягування".

"Для цього натягнули металеву нитку між парканом СІЗО і будинком навпроти. Отримані наркотичні засоби та психотропні речовини арештанти поширювали серед заарештованих", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку камери правоохоронці вилучили марихуану, таблетки "Субітекс", згортки з метамфетаміном, а також знаряддя за допомогою якого затягувалися зазначені пакети.

Зловмисників затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення всім членам злочинної групи про підозру по 3 ч. ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали іноземців з більш ніж сотнею кілограмів кокаїну.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі правоохоронці заблокували транзит 750 кг наркотиків через територію України. У причетності до контрабанди підозрюють двох жителів Одеси та одного жителя Львова.

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