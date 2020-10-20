В Одессе заблокировали транзит 750 кг наркотиков, - СБУ

Фото: задержание (ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины в Одессе блокировала транзит 750 кг психотропного вещества каптагон. Такое количество этого наркотика на черном рынке оценивается в 30 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, СБУ задержала трех фигурантов дела. Ими оказались двое жителей Одессы и один Львова. Правоохранители открыли дело по статье "Контрабанда наркотических средств", ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве отмечают, что злоумышленники заказали наркотики в одной из стран Средиземноморского бассейна. Товар в начале сентября прибыл в морской порт "Южный", где был скрыт в контейнере со сладостями. Затем наркодельцы переместили груз в складское помещение.

Для переправки каптагону в одной из стран Персидского залива они приобрели партию кукурузного крахмала. Два контейнера с наркотиками злоумышленники доставили до Одесского морского порта.

Фото: СБУ блокировала транзит наркотиков (ssu.gov.ua)

Напомним, в начале октября СБУ перекрыла канал поставки наркотиков из Украины в "ДНР" транзитом через Россию.