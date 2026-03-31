В Івано-Франківську пролунали вибухи: що відомо

У Івано-Франківську поліція перевіряє інформацію про можливі вибухи на вулиці Вовчинецькій. Про два гучні звуки повідомив чоловік, який зателефонував до поліції о 21:05. На місце події скеровано наряд правоохоронців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Івано-Франківської області.
Сьогодні, 31 березня, близько 21:05 до Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця. Чоловік заявив, що на вулиці Вовчинецькій в обласному центрі почув два вибухи.
На місце події негайно виїхав наряд поліцейських. Правоохоронці перевіряють отриману інформацію та встановлюють усі обставини.
Станом на цю годину жодних офіційних підтверджень щодо причин звуків чи можливих руйнувань немає. Інформація про постраждалих також не надходила.
Поліція продовжує перевірку.
На момент написання новини повітряна тривога в Івано-Франківській області не оголошувалася.
Оновлено: Міський голова Руслан Марцінків оприлюднив заяву, в якій пояснив, що гучні звуки спричинили підриви петард. За його словами, це вже другий подібний випадок за два дні.
Мер звернувся до тих, хто влаштовує такі дії:
"У війну піротехніка заборонена! В теперішній час - це не пустощі! Це відповідальність", - дописав він та закликав повідомляти про такі випадки до поліції.
Нагадаємо, 24 березня російські війська завдали масованого удару дронами по західних областях України, зокрема по Львову, Тернополю та Івано-Франківську.
Тоді ворог атакував критичну інфраструктуру, а в історичному центрі Львова зафіксували влучання, що спричинило руйнування пам’яток архітектури. Українська сторона закликала ЮНЕСКО дати оцінку цим діям РФ.
Упродовж березня також фіксували інші загрози. У Києві правоохоронці знешкодили агентурну мережу Головного розвідувального управління РФ, яка планувала вбивства офіцерів Збройних сил України.
На Одещині чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці, маючи при собі зброю та гранату.