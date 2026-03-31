Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Ивано-Франковске прогремели взрывы: что известно

21:49 31.03.2026 Вт
2 мин
Вечером 31 марта местный житель сообщил о двух взрывах в областном центре
aimg Екатерина Коваль
Фото: Ивано-Франковск (Getty Images)

В Ивано-Франковске полиция проверяет информацию о возможных взрывах на улице Волчинецкой. О двух громких звуках сообщил мужчина, который позвонил в полицию в 21:05. На место происшествия направлен наряд правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Ивано-Франковской области.

Читайте также: Похожие на колокольчик: жителей Харьковщины предупредили об опасных боеприпасах (фото)

Что произошло

Сегодня, 31 марта, около 21:05 в Ивано-Франковское районное управление полиции поступило сообщение от местного жителя. Мужчина заявил, что на улице Волчинецкой в областном центре услышал два взрыва.

На место происшествия немедленно выехал наряд полицейских. Правоохранители проверяют полученную информацию и устанавливают все обстоятельства.

Официальная информация

По состоянию на этот час никаких официальных подтверждений о причинах звуков или возможных разрушений нет. Информация о пострадавших также не поступала.

Полиция продолжает проверку.

На момент написания новости воздушная тревога в Ивано-Франковской области не объявлялась.

Напомним, 24 марта российские войска нанесли массированный удар дронами по западным областям Украины, в частности по Львову, Тернополю и Ивано-Франковску.

Тогда враг атаковал критическую инфраструктуру, а в историческом центре Львова зафиксировали попадание, что повлекло разрушение памятников архитектуры. Украинская сторона призвала ЮНЕСКО дать оценку этим действиям РФ.

В течение марта также фиксировали другие угрозы. В Киеве правоохранители обезвредили агентурную сеть Главного разведывательного управления РФ, которая планировала убийства офицеров Вооруженных сил Украины.

В Одесской области мужчина устроил стрельбу посреди улицы, имея при себе оружие и гранату.

Больше по теме:
Ивано-ФранковскВзрыв