В Ивано-Франковске прогремели взрывы: что известно

Что произошло

Сегодня, 31 марта, около 21:05 в Ивано-Франковское районное управление полиции поступило сообщение от местного жителя. Мужчина заявил, что на улице Волчинецкой в областном центре услышал два взрыва.

На место происшествия немедленно выехал наряд полицейских. Правоохранители проверяют полученную информацию и устанавливают все обстоятельства.

Официальная информация

По состоянию на этот час никаких официальных подтверждений о причинах звуков или возможных разрушений нет. Информация о пострадавших также не поступала.

Полиция продолжает проверку.

На момент написания новости воздушная тревога в Ивано-Франковской области не объявлялась.