В Ивано-Франковске прогремели взрывы: что известно

В Ивано-Франковске полиция проверяет информацию о возможных взрывах на улице Волчинецкой. О двух громких звуках сообщил мужчина, который позвонил в полицию в 21:05. На место происшествия направлен наряд правоохранителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Ивано-Франковской области.
Сегодня, 31 марта, около 21:05 в Ивано-Франковское районное управление полиции поступило сообщение от местного жителя. Мужчина заявил, что на улице Волчинецкой в областном центре услышал два взрыва.
На место происшествия немедленно выехал наряд полицейских. Правоохранители проверяют полученную информацию и устанавливают все обстоятельства.
По состоянию на этот час никаких официальных подтверждений о причинах звуков или возможных разрушений нет. Информация о пострадавших также не поступала.
Полиция продолжает проверку.
На момент написания новости воздушная тревога в Ивано-Франковской области не объявлялась.
Напомним, 24 марта российские войска нанесли массированный удар дронами по западным областям Украины, в частности по Львову, Тернополю и Ивано-Франковску.
Тогда враг атаковал критическую инфраструктуру, а в историческом центре Львова зафиксировали попадание, что повлекло разрушение памятников архитектуры. Украинская сторона призвала ЮНЕСКО дать оценку этим действиям РФ.
В течение марта также фиксировали другие угрозы. В Киеве правоохранители обезвредили агентурную сеть Главного разведывательного управления РФ, которая планировала убийства офицеров Вооруженных сил Украины.
В Одесской области мужчина устроил стрельбу посреди улицы, имея при себе оружие и гранату.