Схожі на дзвіночок: жителів Харківщини попередили про небезпечні боєприпаси (фото)

Російські окупанти застосовують для атак на Харківську область кумулятивно-осколкові боєприпаси. Вони особливо небезпечні для цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram .

"На території області фіксуємо використання російських кумулятивно-осколкових боєприпасів. Вони мають характерну форму, схожу на дзвіночок, і оснащені механізмом самоліквідації, що робить їх особливо небезпечними для цивільного населення", - написав глава ОВА.

Фото: росіяни використовують для атак на Харківську область небезпечні боєприпаси (t.me/synegubov)

За його словами, також вибухотехніки виявляють міни з магнітним датчиком цілі, вони круглої форми і зеленого кольору. Такі міни можуть самоліквідуватися.

Синєгубов закликав усіх жителів Харківської області бути максимально акуратними. У разі виявлення підозрілого предмета необхідно: