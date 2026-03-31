Схожі на дзвіночок: жителів Харківщини попередили про небезпечні боєприпаси (фото)
Російські окупанти застосовують для атак на Харківську область кумулятивно-осколкові боєприпаси. Вони особливо небезпечні для цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram.
"На території області фіксуємо використання російських кумулятивно-осколкових боєприпасів. Вони мають характерну форму, схожу на дзвіночок, і оснащені механізмом самоліквідації, що робить їх особливо небезпечними для цивільного населення", - написав глава ОВА.
Фото: росіяни використовують для атак на Харківську область небезпечні боєприпаси (t.me/synegubov)
За його словами, також вибухотехніки виявляють міни з магнітним датчиком цілі, вони круглої форми і зеленого кольору. Такі міни можуть самоліквідуватися.
Синєгубов закликав усіх жителів Харківської області бути максимально акуратними. У разі виявлення підозрілого предмета необхідно:
- не підходити до нього та не намагатися самостійно переміщувати;
- перебувати на значній відстані від нього;
- негайно повідомити служби за номерами 101 і 102.
Дрони з касетними боєприпасами
Нагадаємо, росіяни використовують проти України дрони з комбінованою небезпечною начинкою для атак на цивільні об'єкти.
Зокрема, у травні 2025 року в Дарницькому районі Києва після атаки БПЛА зафіксували серію вибухів. Ворог міг використовувати дрони для дистанційного розкидання касетних боєприпасів, які детонують із затримкою.
Такі елементи реагують на рух, світло або вібрацію, що робить їх смертельними мінами-пастками.