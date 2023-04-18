В Івано-Франківську офіцер побив строковика: Нацгвардія розпочала перевірку

Сьогодні, 18 квітня, у мережі почали розповсюджувати відео, на якому офіцер побив строковика. Національна гвардія розпочала службову перевірку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на західне територіальне управління Нацгвардії у Facebook.
У Нацгвардії наголосили, що, як і все суспільство, обурені діями українського офіцера.
Увага, на відео є ненормативна лексика!
"За цим фактом розпочато службову перевірку та повідомлено Територіальне управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Львові", - заявляють у НГУ.
При цьому там зазначили, що у сучасній армії немає місця для приниження честі та гідності людини та, зокрема, військовослужбовця.
"Надаємо всебічну підтримку правоохоронцям у проведенні розслідування для надання належної правової оцінки діям офіцера", - додали в Нацгвардії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Житомирській області молодший лейтенант побив солдата-строковика.
Військові вже повідомили про підозру, що йому загрожує до 12 років в'язниці.
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