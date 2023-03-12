У Житомирі офіцер побив солдата-строковика, а тепер вибачається: "алкоголь - це неприпустимо"

Одна з військових частин Житомира потрапила в скандал через побиття молодшим лейтенантом солдата-строковика. Тепер офіцер вибачається, але зазначає, що покарав солдата через "алкоголь в армії".

Відео побиття виклали в мережу

В мережі спливло коротке відео, на якому видно, що чоловік б'є іншого з ноги в область тулуба. В приміщенні присутні й інші військовослужбовці, однак вони спостерігають і не втручаються в конфлікт.

Скриншот відео

Згодом з'явилося і відео з вибаченнями офіцера.

Що каже офіцер

На відео він представився як Вітусевич Віктор Анатолійович. У своєму зверненні він непрямо говорить, що причиною такого вчинку став "алкоголь в армії".

"Я - молодший лейтенант буду з вами чесним. Я був неправий і готовий понести покарання, на яке я заслуговую. Але хочу сказати, що алкоголь в армії - це неприпустимо, це смерть на фронті, ризик для життя всього підрозділу, де б він не був. Був – на навчанні чи в районі виконання бойових дій. Це неприпустимо і це потрібно суворо забороняти. Я відповідатиму за свої дії, але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії", - заявив військовий.

Поки що офіційної реакції від військового керівництва частини немає.