В Ивано-Франковске офицер избил срочника: Нацгвардия начала проверку

В Нацгвардии подчеркнули, что, как и все общество, возмущены действиями украинского офицера.

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"По данному факту начата служебная проверка и сообщено Территориальное управление Государственного бюро расследования, расположенного в городе Львове", - заявляют в НГУ.

При этом там отметили, что в современной армии нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего.

"Оказываем всестороннюю поддержку правоохранителям в проведении расследования для предоставления надлежащей правовой оценки действиям офицера", - добавили в Нацгвардии.