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В Ивано-Франковске офицер избил срочника: Нацгвардия начала проверку

Иллюстративное фото: Нацгвардия начала проверку по факту избиения срочника (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 18 апреля, в сети начали распространять видео, на котором офицер избил срочника. Национальная гвардия начали служебную проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западное территориальное управление Нацгвардии в Facebook.

В Нацгвардии подчеркнули, что, как и все общество, возмущены действиями украинского офицера.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

"По данному факту начата служебная проверка и сообщено Территориальное управление Государственного бюро расследования, расположенного в городе Львове", - заявляют в НГУ.

При этом там отметили, что в современной армии нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего.

"Оказываем всестороннюю поддержку правоохранителям в проведении расследования для предоставления надлежащей правовой оценки действиям офицера", - добавили в Нацгвардии.

Напомним, ранее стало известно, что в Житомирской области младший лейтенант побил солдата-срочника.

Военному уже сообщили о подозрении, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Ивано-ФранковскВооруженные силы УкраиныНацгвардия