Офіцеру, який побив строковика під Житомиром, повідомили про підозру

Офіцеру, який побив строковика в навчальному центрі в Житомирської області, повідомлено про підозру. Крім того, стосовно командування військової частини складено адмінпротокол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Так, за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону офіцеру повідомлено про підозру за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

"Офіцер порушив вимоги Статутів Збройних Сил України та порядок проходження військової служби в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні, де зазначають, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім того, стосовно командування військової частини складено адміністративний протокол за фактом недбалого ставлення до військової служби у зв’язку з несвоєчасним повідомленням прокурора та ДБР про вчинений у військовій частині злочин (ч. 3 ст. 172-15 КУпАП).