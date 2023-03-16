Офіцеру, який побив строковика під Житомиром, повідомили про підозру
Офіцеру, який побив строковика в навчальному центрі в Житомирської області, повідомлено про підозру. Крім того, стосовно командування військової частини складено адмінпротокол.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Так, за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону офіцеру повідомлено про підозру за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
"Офіцер порушив вимоги Статутів Збройних Сил України та порядок проходження військової служби в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні, де зазначають, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Крім того, стосовно командування військової частини складено адміністративний протокол за фактом недбалого ставлення до військової служби у зв’язку з несвоєчасним повідомленням прокурора та ДБР про вчинений у військовій частині злочин (ч. 3 ст. 172-15 КУпАП).
Як повідомлялось, офіцер, який побив строковика в навчальному центрі в Житомирської області, назвав заподіяне "виховною бесідою". Наразі йому загрожує до 12 років в'язниці.
Детальніше про те, що сталося, читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.