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Офіцеру, який побив строковика під Житомиром, повідомили про підозру

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Житомир, Четвер 16 березня 2023 11:40
Офіцеру, який побив строковика під Житомиром, повідомили про підозру Фото: офіцеру, який побив строковика у навчальному центрі в Житомирській області, повідомили про підозру 16 березня (кадр з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Офіцеру, який побив строковика в навчальному центрі в Житомирської області, повідомлено про підозру. Крім того, стосовно командування військової частини складено адмінпротокол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Так, за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону офіцеру повідомлено про підозру за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

"Офіцер порушив вимоги Статутів Збройних Сил України та порядок проходження військової служби в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні, де зазначають, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім того, стосовно командування військової частини складено адміністративний протокол за фактом недбалого ставлення до військової служби у зв’язку з несвоєчасним повідомленням прокурора та ДБР про вчинений у військовій частині злочин (ч. 3 ст. 172-15 КУпАП).

Як повідомлялось, офіцер, який побив строковика в навчальному центрі в Житомирської області, назвав заподіяне "виховною бесідою". Наразі йому загрожує до 12 років в'язниці.

Детальніше про те, що сталося, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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