В Івано-Франківську на один день стане безкоштовним проїзд: хто і коли зможе не платити

15:16 27.04.2026 Пн
2 хв
7 травня більшість поїздок у комунальному транспорті в Івано-Франківську будуть безкоштовними
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Громадський транспорт в Івано-Франківську (facebook.com/EATifua)

У Івано-Франківська 7 травня, у день відзначення 364-ї річниці заснування міста, проїзд у частині громадського транспорту буде безкоштовним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення виконавчого комітету міської ради.

Читайте також: Транспорт дорожчає: де в Україні вже підняли ціни та скільки коштуватиме проїзд

Йдеться насамперед про комунальний транспорт. Зокрема, комунальне підприємство "Електроавтотранс" має забезпечити безкоштовний проїзд для мешканців і гостей громади на тролейбусних і автобусних маршрутах. Скористатися цією можливістю можна буде протягом усього дня без обмежень.

Водночас зміни торкнуться і частини приватного транспорту, але не для всіх пасажирів. Приватним перевізникам лише рекомендували долучитися до ініціативи та безкоштовно перевозити людей у національному одязі. Це означає, що остаточне рішення про безкоштовний проїзд у маршрутках залежатиме від самих перевізників.

Таким чином, 7 травня більшість поїздок у комунальному транспорті в Івано-Франківську будуть безкоштовними, тоді як у приватних автобусах пільга діятиме вибірково.

РБК-Україна раніше розповідало про повторне підвищення вартості проїзду в Івано-Франківську. З 16 квітня тариф виріс до 25 гривень залежно від способу оплати. Нові ціни також встановили для транспортних карток і проїзних, а рішення пояснюють змінами на ринку пального та енергоносіїв.

Також ми писали, скільки коштує проїзд у громадському транспорті по обласних центрах України. Ціни суттєво різняться: найдорожчий проїзд - у великих містах (до 25 гривень), тоді як у деяких містах він значно дешевший або навіть безкоштовний, як у Харкові.

