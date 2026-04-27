В Ивано-Франковске на один день станет бесплатным проезд: кто и когда сможет не платить

Речь идет прежде всего о коммунальном транспорте. В частности, коммунальное предприятие "Электроавтотранс" должно обеспечить бесплатный проезд для жителей и гостей громады на троллейбусных и автобусных маршрутах. Воспользоваться этой возможностью можно будет в течение всего дня без ограничений.

В то же время изменения коснутся и части частного транспорта, но не для всех пассажиров. Частным перевозчикам лишь рекомендовали присоединиться к инициативе и бесплатно перевозить людей в национальной одежде. Это означает, что окончательное решение о бесплатном проезде в маршрутках будет зависеть от самих перевозчиков.

Таким образом, 7 мая большинство поездок в коммунальном транспорте в Ивано-Франковске будут бесплатными, тогда как в частных автобусах льгота будет действовать выборочно.