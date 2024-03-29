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В Івано-Франківській області чутно звуки вибухів, - ЗМІ

П'ятниця 29 березня 2024 05:51
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В Івано-Франківській області чутно звуки вибухів, - ЗМІ Ілюстративне фото (mns.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Під час російської ракетної атаки на Україну звуки вибухів пролунали в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"На Івано-Франківщині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Близько 03:50 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через пуск крилатих ракет із російських Ту-95МС.

До того була масована атака ударними БПЛА.

Повідомлялося про роботу ППО у Львівській області.

Вибухи лунали і у Хмельницькій області, а також у Дніпрі та Кам'янському районі Дніпропетровської області. В результаті є поранений.

Згодом з'явилася інформація про повторні вибухи у Дніпрі.

Польські військові повідомили про зліт авіації через ракетну атаку по Україні.

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