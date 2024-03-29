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Росіяни обстрілюють Дніпро вдруге за ніч. ЗМІ пишуть про вибухи

П'ятниця 29 березня 2024 04:19
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Росіяни обстрілюють Дніпро вдруге за ніч. ЗМІ пишуть про вибухи Ілюстративне фото (mns.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Під час масштабної повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали "Днепр инфо" і "Дніпро TV".

Місцеві пабліки у Telegram повідомляють про вибухи у Дніпрі.

Близько 03:50 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через пуск крилатих ракет із російських Ту-95МС.

Атаки російських військ по Україні

Раніше ми повідомляли про роботу ППО у Львівській області. У повітряному просторі зафіксовано безпілотники.

Також вибухи були у Хмельницькій області. Повітряні Сили повідомили про загрозу дронів.

Вночі 29 березня росіяни атакували Дніпро і Кам'янський район Дніпропетровської області. В результаті є поранений.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

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