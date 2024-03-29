Росіяни обстрілюють Дніпро вдруге за ніч. ЗМІ пишуть про вибухи
Ілюстративне фото (mns.gov.ua)
Під час масштабної повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали "Днепр инфо" і "Дніпро TV".
Місцеві пабліки у Telegram повідомляють про вибухи у Дніпрі.
Близько 03:50 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через пуск крилатих ракет із російських Ту-95МС.
Атаки російських військ по Україні
Раніше ми повідомляли про роботу ППО у Львівській області. У повітряному просторі зафіксовано безпілотники.
Також вибухи були у Хмельницькій області. Повітряні Сили повідомили про загрозу дронів.
Вночі 29 березня росіяни атакували Дніпро і Кам'янський район Дніпропетровської області. В результаті є поранений.
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