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В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов, - СМИ

Пятница 29 марта 2024 05:51
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В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов, - СМИ Иллюстративное фото (mns.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

В ходе российской ракетной атаки на Украину звуки взрывов раздались в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

"В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного", - говорится в сообщении.

Около 03:50 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за пуска крылатых ракет из российских Ту-95МС.

До этого была массирована атака ударными БПЛА.

Сообщалось о работе ПВО во Львовской области.

Взрывы раздавались и в Хмельницкой области, а также в Днепре и Каменском районе Днепропетровской области. В результате есть раненный.

Позже появилась информация о повторных взрывах в Днепре.

Польские военные сообщили о взлете авиации из-за ракетной атаки по Украине.

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