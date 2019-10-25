Победа Ощадбанка над Россией в суде и дифтерия в Киеве: новости за 24 октября

Коллаж РБК-Украина

Ощадбанк одержал еще одну победу над РФ в суде, Верховный суд отказал бывшему генпрокурору Виктору Шокину в возобновлении в должности, в Киеве подтвержден случай дифтерии. Подробнее о том, что произошло в четверг, 24 октября - в материале РБК-Украина

Суд отказал Шокину в возобновлении в должности генпрокурора

Верховный суд отказал Виктору Шокину в возобновлении в должности генерального прокурора. Шокин требовал признать незаконным решение пятого президента Украины Петра Порошенко об его увольнении.

Напомним, в 2017 году суд отказал Виктору Шокину в рассмотрении иска о восстановлении в должности генпрокурора.

В Киеве подтвержден один случай дифтерии

В одном из лицеев Киева подтвердили случай заболевания дифтерией. Заболел ученик лицея №303 на Позняках. Ранее всышку дифтерии зафиксировали в Ужгороде.

Ощадбанк одержал еще одну победу над Россией в деле на 1,3 млрд долларов

Парижский апелляционный суд вынес решение в пользу Ощадбанка, которым отклонил попытку Российской Федерации приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража. Арбитраж признал, что РФ несет ответственность за убытки, причиненные в результате оккупации Крыма. Ранее, 26 ноября 2018 года, Арбитражный трибунал в Париже принял решение о взыскании с РФ 1,3 млрд долларов убытков, причиненных Ощадбанку вследствие аннексии Крыма.

Российский активист попросил политическое убежище в Украине

Россиянин, которого преследуют в России за участие в акциях протеста против действующей власти, попросил политическое убежище в Украине. 26-летний гражданин России 21 октября прибыл в пункт пропуска "Сеньковка" (Черниговская область). После проведения необходимых мероприятий мужчину направили в органы Государственной миграционной службы Украины.

НБУ вводит в оборот банкноту номиналом тысяча гривен

Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение новую банкноту самого высокого номинала 1 тысяча гривен. Новая банкнота продолжает ряд, который обновляется с 2014 года, и дополнительные элементы защиты там присутствуют, поскольку самый высокий номинал требует наибольшей степени защиты. Названы другие особенности новой банкноты.

Белодед взяла золото на турнире в Абу-Даби

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед взяла золото на турнире серии Grand Slam в Абу-Даби. Белодед в финале турнира Grand Slam в Абу-Даби в весовой категории до 48 кг не оставила никаких шансов словенке Маруше Штангар. На победу ей понадобилось чуть более минуты.

"Динамо" поделило очки с "Копенгагеном" в матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:1.

Последние дни бабьего лета: синоптики предупредили о сильном холоде

Погода в Украине до конца этой недели все еще будет радовать жителей страны теплом, но рекорды прошедшей недели уже не предвидятся. Но в скором времени синоптическая ситуация резко изменится в худшую сторону. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.