Суд отказал Шокину в возобновлении в должности генпрокурора

Фото: Виктор Шокин (УНИАН)

Шокин был намерен вернуться на должность генерального прокурора через Верховный суд

Верхований суд отказал Виктору Шокину в возобновлении в должности генерального прокурора. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе суда.

Шокин требовал признать незаконным решение пятого президента Украины Петра Порошенко об его увольнении.

"Кассационный суд в составе Верховного суда отказал в удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда Украины от 20 апреля 2017 по делу № 800/98/17, которое истцу было отказано в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока обращения в административный суд с иском к президенту Украины Петру Порошенко, Верховной раде Украины ", - сообщили в Верховном суде.

РБК-Украина писало, что в 2017 году суд отказал Виктору Шокину в рассмотрении иска о восстановлении в должности генпрокурора.

Отметим, телеканал CNN сообщал, что заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил в Конгрессе, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил Госдепартамент и Белый дом о выдаче визы бывшему генпрокурору Украины Виктору Шокину.

По словам Кента, Джулиани в январе добивался выдачи въездной визы в США для Шокина, который был инициатором расследования в отношении газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.

Напомним, что президент США Дональд Трамп пытался давить на президента Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против сына Байдена. В связи с этим Трамп заморозил военную помощь Украине. В США после этого Трампу заявили о начале импичмента.