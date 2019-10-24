Ощадбанк одержал еще одну победу над Россией в деле на 1,3 млрд долларов

Фото: Ощадбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Апелляционный суд отклонил жалобу России

Парижский апелляционный суд 22 октября вынес решение в пользу Ощадбанка, которым отклонил попытку Российской Федерации приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Как отмечается в сообщении, решением арбитража было признано, что Российская Федерация несет ответственность за убытки, причиненные в результате оккупации Автономной Республики Крым.

В Ощадбанке сообщили, что основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может привести ей вред.

"По результатам рассмотрения судья отклонил заявление Российской Федерации о приостановлении принудительного исполнения решения арбитража. Судья решил, что приведенные Российской Федерацией аргументы безосновательны и не обоснованы", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных Ощадбанку вследствие аннексии Крыма. Сумма возмещения включает проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. В Ощадбанке заявили, что банк прибегает ко всем возможным действиям для исполнения решения о взыскании средств с Российской Федерации по всему миру.

Киевский апелляционный суд в июле 2019 года предоставил разрешение и выдал исполнительный лист на взыскание с Российской Федерации 1,1 млрд долларов в пользу Ощадбанка. Таким образом суд разрешил исполнение решения Международного коммерческого арбитража в Париже на территории Украины.