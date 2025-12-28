Італійська поліція викрила схему фінансування ХАМАС через благодійні фонди

Мирна угода між Ізраїлем та ХАМАС

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про готовність країни вжити заходів у відповідь після поранення ізраїльського військового внаслідок вибуху в секторі Газа.

Угруповання ХАМАС заперечує свою причетність до інциденту, припускаючи, що вибуховий пристрій міг залишитися там ще з часів бойових дій.

Також РБК-Україна писало, що 8 жовтня Ізраїль та угруповання ХАМАС за підсумками переговорів, які відбулися в Єгипті, погодилися на реалізацію першого етапу запропонованого ним мирного плану.

Уже за два дні домовленості набули чинності: було запроваджено режим припинення вогню. Ізраїльські сили відступили до буферної зони навколо сектору Газа, а палестинські жителі почали повертатися до покинутих раніше районів.

13 жовтня у Шарм-ель-Шейху лідери Сполучених Штатів, Єгипту та Туреччини підписали угоду про завершення бойових дій у Газі. Вони виступили посередниками у переговорах між Ізраїлем і ХАМАС.

Водночас на початку грудня з’явилася інформація, що Дональд Трамп готується представити другий етап плану врегулювання ситуації в секторі Газа.