Італійська поліція викрила схему фінансування ХАМАС через благодійні фонди

В Італії правоохоронці затримали дев'ятьох осіб за підозрою у фінансуванні палестинського угруповання ХАМАС через благодійні структури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними прокуратури міста Генуя, затриманим інкримінують участь у діяльності організації та фінансову підтримку ХАМАС, який визнаний Європейським Союзом терористичним угрупованням.
Слідство встановило, що протягом останніх двох років підозрювані могли перерахувати пов'язаним із ХАМАС структурам близько 7 мільйонів євро. Кошти збиралися під виглядом гуманітарної допомоги.
Під час обшуків поліція також арештувала активи на суму понад 8 мільйонів євро.
Розслідування розпочалося після виявлення сумнівних фінансових операцій, пише Reuters.
Згодом його масштаби розширилися завдяки співпраці з правоохоронними органами Нідерландів та інших країн ЄС. Координацію дій між державами забезпечувало агентство Євроюст.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про готовність країни вжити заходів у відповідь після поранення ізраїльського військового внаслідок вибуху в секторі Газа.
Угруповання ХАМАС заперечує свою причетність до інциденту, припускаючи, що вибуховий пристрій міг залишитися там ще з часів бойових дій.
Також РБК-Україна писало, що 8 жовтня Ізраїль та угруповання ХАМАС за підсумками переговорів, які відбулися в Єгипті, погодилися на реалізацію першого етапу запропонованого ним мирного плану.
Уже за два дні домовленості набули чинності: було запроваджено режим припинення вогню. Ізраїльські сили відступили до буферної зони навколо сектору Газа, а палестинські жителі почали повертатися до покинутих раніше районів.
13 жовтня у Шарм-ель-Шейху лідери Сполучених Штатів, Єгипту та Туреччини підписали угоду про завершення бойових дій у Газі. Вони виступили посередниками у переговорах між Ізраїлем і ХАМАС.
Водночас на початку грудня з’явилася інформація, що Дональд Трамп готується представити другий етап плану врегулювання ситуації в секторі Газа.